Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 42: Diferencias entre madre e hija desatan conflicto

05 ag. 2026 - 18:15 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Jessica Neira, de 55 años, relató el conflicto familiar que enfrenta con su hermana Andrea tras la muerte de su padre. Andrea controla gran parte de la casa familiar y mantiene a su madre, Elia, de 76 años, aislada en su dormitorio.

La adulta mayor se siente una extraña en su propio hogar y llegó al punto de subirse a una micro y recorrer la ciudad de la mañana a la noche para no toparse con su propia hija.

"A mí me tiene mal del corazón y del alma esta cosa que está pasando. Le he dicho a mi mamá que venga a vivir conmigo, pero a ella con mi papá les costó y pagaron su casa y eso es lo de ella, ella quiere estar ahí", declaró Jessica al programa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Una posible solución

Andrea dio su versión en Fuerte y Claro sobre el origen del conflicto con su mamá: la acumulación de cosas tras la muerte de su padre: "Lo que ella le indignó es que, claro, yo sacara todo. Ella no quiere que le toquen nada, aquí en el antejardín están todas sus cosas y se ha dedicado a comprar más. (...) Fue todo ese el drama".

En este caso, Andrea es dueña de la casa y Elia tiene derecho a usufructo vitalicio. Ambas tienen que convivir bajo el mismo techo, así que Carmen Gloria Arroyo les aconsejó llegar a un acuerdo.

"Estamos hablando de su mamá, no de una arrendataria. De una mamá que tuvo un matrimonio de larga data, y que por supuesto que puede estar súper equivocada en lo está pidiendo o súper equivocada en la forma en que tenía la pieza; pero es su casa, es su vida y es su dolor y con 76 años no nos queda más que acomodarnos a cómo molestamos lo menos posible a los años que le queden", dijo.

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