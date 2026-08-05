"Es su casa, es su vida": Carmen Gloria Arroyo llama a tener "paciencia infinita" con los adultos mayores

05 ag. 2026 - 17:30 hrs.

Andrea vive con su madre Elia y decidió hablar con Fuerte y Claro para defenderse de las acusaciones en su contra. Su hermana Jessica indicó que habría botado la ropa de su fallecido padre, así como algunos muebles que pertenecían a su mamá.

En respuesta, Andrea indicó que su intención solo era despejar el hogar ya que con los años, Elia se convirtió en una acumuladora. Del mismo modo, negó tajantemente algún tipo de maltrato contra su madre.

El consejo de Carmen Gloria Arroyo

Al escuchar su testimonio, Carmen Gloria Arroyo recordó una experiencia personal que quizás podría ayudar en esta situación.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Mi mamá juntaba y le decía 'la señora las bolsas'. Todas las bolsitas del supermercado, del almacén y juntaba todos los tupper, el de la mantequilla, el del helado, porque en algún minuto iban a servir y cuando mi mamá salía, yo agarraba y botaba todo".

"Han pasado 26 años desde que mi mamá falleció y hoy día escuchando esta historia, entiendo que ella debería haber tenido todos los tupper y bolsas que hubiera querido, porque esa era su casa y yo, como hija, debía haber tenido una paciencia infinita. Debí haberle pedido permiso, a lo mejor llegar a un acuerdo".

"Estamos hablando de su mamá, no de una arrendataria. De una mamá que tuvo un matrimonio de larga data, y que por supuesto que puede estar súper equivocada en lo está pidiendo o súper equivocada en la forma en que tenía la pieza; pero es su casa, es su vida y es su dolor y con 76 años no nos queda más que acomodarnos a cómo molestamos lo menos posible a los años que le queden", cerró.

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