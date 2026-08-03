Tras el relato de Lorenzo, su exesposa responde por conflictivo divorcio: "Él no está tratando con una tonta"

03 ag. 2026 - 17:15 hrs.

Toda historia tiene dos versiones y tras escuchar el relato de Lorenzo sobre su divorcio, Fuerte y Claro hizo contacto con su exesposa, María Inés.

Por medio de una llamada telefónica, aclaró que el proceso legal debe esperar hasta el mes de marzo, en el que se cumplen los 3 años del cese de convivencia.

María Inés se manifestó molesta con su ex. "Con mentiras le anda diciendo a todo el mundo que yo lo engañé, que yo lo traicioné. Mi conciencia la tengo tan tranquila porque él, estando conmigo, andaba leseando con una compañera de trabajo. Después, cuando ya se sintió libre de todo, se puso a pololear y andaba presentándole la polola a todo el mundo en el barrio donde a mí me conocen".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

De acuerdo a su testimonio, lo habría sorprendido en actitudes extrañas mientras seguían juntos. "Andaba escondido hablando por teléfono, borrando mensajes, poniéndole clave al teléfono. Yo no soy celosa, no soy perseguida, pero sé lo que valgo".

Lo que resta es dividir los bienes de la sociedad conyugal. En conjunto tienen una parcela, una sepultura y un auto. Este último, Lorenzo se comprometió a comprarlo en cuotas, pero adeuda parte del dinero.

"Quedó debiendo, y eso la abogada lo tiene en el escrito. Entonces, él no está tratando con una tonta, de tonta yo no tengo ni un pelo", aseveró.

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