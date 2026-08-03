En Fuerte y Claro: Divorcio de Lorenzo se complica por bóveda familiar adquirida durante el matrimonio

03 ag. 2026 - 16:40 hrs.

Lorenzo se enamoró de María Inés en su juventud, pero por distintas circunstancias no pudo concretar su relación hasta 29 años después. Hoy quiere el divorcio y necesita ayuda de Fuerte y Claro.

Oriundo de Puente Alto, Lorenzo vivió un amor maduro, pero declaró al programa que la convivencia se complicó debido a conflictos con los hijos de María y la influencia del entorno familiar, especialmente tras la muerte de su suegra.

"El entorno de ella era el malo. Yo desde un principio luché, intenté muchas veces sacarla de ahí, arrendar una casa, pero no se pudo", dijo sobre la casa que compartían con el resto de la familia de su exmujer.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Las desavenencias y problemas de comunicación lo llevaron a abandonar el hogar y acordar el divorcio con María Inés. Ambas partes deseaban lo mismo, pero actualmente se enfrentan a un conflicto legal y familiar por la administración y disposición de bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo una parcela y una bóveda en el cementerio.

En esta bóveda que les pertenece fue enterrado un padrino al que ambos tenían en mucha estima. Para poder zanjar esta propiedad, el cuerpo de esta persona debe ser trasladado.

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