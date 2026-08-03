Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 40: Una sepultura complica un divorcio

03 ag. 2026 - 18:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Lorenzo acudió al programa para recibir orientación en su proceso de divorcio con María Inés. Se conocieron en el colegio, pero su amor solo se pudo consolidar tres décadas más tarde y luego de 15 años juntos, las diferencias irreconciliables los distanciaron de manera definitiva.

A pesar de no tener hijos en común, la separación se ha dificultado por disputas con la sociedad conyugal. Sus bienes incluyen una parcela, un automóvil y una sepultura adquirida durante el matrimonio. Precisamente en esta bóveda fue enterrado el padrino de su matrimonio y deben trasladar sus restos antes de liquidar la propiedad.

Lorenzo declaró que la relación se desgastó por diferencias familiares y la influencia de terceros, mientras que María Inés niega infidelidades y reclamó el pago de cuotas pendientes por el auto.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Los primeros años fueron hermosos, pero nunca pensé que después a lo largo del tiempo se me iba a complicar la situación, porque María es una gran mujer; yo siempre lo he dicho, a donde voy, siempre hablo bien de ella", declaró Lorenzo en Fuerte y Claro.

El análisis de Carmen Gloria Arroyo

En la pantalla, Carmen Gloria Arroyo y Rafael Venegas analizaron el patrimonio del matrimonio que conformaron Lorenzo y María Inés.

En el balance, tanto el auto, la parcela y bóveda se estimaron en $65.800.000, es decir, cerca de $32.900.000 para cada uno. María Inés no quiere firmar el divorcio mientras no reciba la mitad que le corresponde.

En marzo de 2027 se cumplirán tres años desde el cese de convivencia, lo que permitirá a Lorenzo presentar una demanda de divorcio unilateral. "El divorcio el divorcio unilateral no admite discutir sobre la sociedad conyugal, eso tendrá que verse más tarde en una instancia civil. Solo se puede ver la disolución de la sociedad conyugal en materia de divorcio cuando es de común acuerdo, ese es el punto para usted", dijo la abogada.

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