Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 4: La precariedad en la tercera edad

05 jun. 2026 - 17:30 hrs.

En este cuarto capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el panel del programa se refirió a la tercera edad y las condiciones en las que vive la población mayor de 65 años.

La expectativa de vida sigue aumentando en el país y los adultos mayores llegarán a ser el 25% de la nación en una década más. El Estado debe hacerse presente ante las bajas pensiones, la extensión de la vida laboral y los problemas de soledad y vulnerabilidad en que se encuentran.

Los testimonios de las señoras María de Puente Alto y Patricia de Ñuñoa ejemplifican esta realidad. La primera sigue trabajando y se encuentra en una precaria situación porque cuida de una hermana, mientras que la segunda debe apoyarse en los vecinos de su comunidad porque "hay una soledad muy grande, falta de afecto y de cariño; más que la ayuda económica es el ocuparse de la compañía".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

¿Qué se puede hacer al respecto? Existen ayudas estatales que subvencionan el pago de servicios básicos como el agua y el gas, pero la tecnología y falta de información podría limitar la postulación de posibles beneficiarios.

Para finalizar con una nota positiva en "Algo bueno pasa en Chile", Carmen Gloria: Fuerte y Claro estuvo en el kiosko de Don Julio, quien causa furor con el intercambio de láminas del mundial de fútbol.

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