Don Julio tiene el kiosko más famoso del mundial: Así nació la idea de intercambio de láminas futboleras

05 jun. 2026 - 16:48 hrs.

En Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Gustavo Flores fue a uno de los puntos neurálgicos en plena fiebre mundialera.

En la esquina de la Alameda con Morandé está el kiosko de don Julio, lugar que se ha hecho muy popular entre los coleccionistas del álbum Panini porque se pueden intercambiar láminas o comprar directamente aquellas que hagan falta para completarlo.

¿Cómo se originó la idea? El comerciante señaló que todo "partió del año 1982, España. En una de esas casualidades me topé (con alguien) cambiando láminas y me dijo es que me daba dos láminas por una. Al final prendió, vino más gente y dije 'es un buen negocio así que hagámoslo legal'".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"De ahí a esta fecha que sigo trabajando con el cambio de láminas y vendiéndolas por unidades, cosa que sale mucho más barato", agregó.

Pero pese a la locura por el álbum, aseguró que en oportunidades anteriores hubo mucha más gente intercambiando láminas en su puesto. "Hubo un peak mucho más fuerte que este. Fue la Copa América 2015 cuando estaba en Chile y había sido campeón, ahí la verdad es que no se podía pasar".

Una vida ligada al kiosko

Julio lleva 64 años ligado al rubro suplementero: "Partí a los ocho años vendiendo diario a pata pelada arriba de la micro. Soy 'Canilla', ese es el sobrenombre. Trabajaba con mis padres, de hecho, el kiosko es del año 1947". Precisamente por sus décadas de trabajo y cercanía al Palacio de La Moneda conoció a muchos presidentes de Chile, desde la época de Jorge Alessandri Rodríguez.

Y para dejar claro que su negocio sigue más vigente que nunca, hizo una invitación a todos los coleccionistas y fanáticos del fútbol. "Aquí me tienen a su disposición, para los que quieran venir o manden a sus familiares a buscar láminas también".

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