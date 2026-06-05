Tiene 76 años y sigue trabajando: María Muñoz desnuda la cruda realidad de los adultos mayores en Chile

05 jun. 2026 - 15:32 hrs.

Una de las mayores preocupaciones en nuestro país es la baja tasa de reemplazo. Cada vez hay menos nacimientos y más adultos mayores, quienes muchas veces deben enfrentar una dura realidad: seguir trabajando pese a haber pasado la edad de jubilar.

En Carmen Gloria: Fuerte y Claro estuvo María Muñoz, de 76 años, quien es un fiel reflejo de esta problemática. Tras quedar huérfana en su natal Curicó, a los 7 años comenzó a trabajar para hacerse cargo de sus 10 hermanos; primero en el campo y luego como asesora del hogar en la capital.

En 2018 se jubiló, pero el monto de su pensión no bastó y se vio en la obligación de volver al mundo laboral porque se sigue haciendo cargo de una de sus hermanas. "Eran 150.000 pesos, ya no me alcanzaba, teníamos que decidir si pagaba las cuentas o comíamos", reveló.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

El drama económico de María

Por esta razón es que comenzó a trabajar en labores de limpieza y jardinería hasta abril pasado, momento en que los trabajadores de su empresa votaron huelga.

"Estamos nosotros esperando que nos paguen la platita y este mes ha sido muy difícil para todos nosotros, que somos 700. Gracias a que se formó un sindicato, tenemos para la olla común; a veces le compran pañales a los niños que faltan también", declaró María al programa.

A lo anterior se suma una operación por cáncer de tiroides, que ha debido pagar mes a mes con un descuento por planilla de su pensión. Si no fuera por la Pensión Garantizada Universal (PGU) solo recibiría 60.000 pesos al mes.

Su historia refleja la lucha diaria de los adultos mayores que deben seguir trabajando para sobrevivir, evidenciando la insuficiencia de las pensiones y el impacto en su calidad de vida.

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