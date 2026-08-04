Macarena busca a su tía abuela de 90 años tras ser trasladada de residencia sin explicación

04 ag. 2026 - 16:45 hrs.

Macarena vino a Fuerte y Claro porque quiere encontrar a su tía Berta de 90 años, quien fue trasladada por familiares de la residencia para adultos mayores en la que fue ingresada sin su consentimiento.

Berta, quien nunca se casó ni tuvo hijos, le tenía gran estima a Eduardo, el fallecido padre de la denunciante. "Mi papá nunca conoció a su mamá biológica y mi tía Berta siempre fue su figura materna. Toda la familia siempre estuvo al tanto y para mí siempre fue mi mi abuela paterna, en realidad", dijo al espacio.

En este sentido, Macarena relató que Berta nombró a Eduardo como su heredero universal y dejó el testamento en un cajón de su casa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Días después del infarto fulminante que tuvo su papá, Macarena y su hermana descubrieron el documento.

Para ese entonces, su tía abuela estaba viviendo con Evelyn, una prima, quien posteriormente la ingresó en el centro de larga estadía. Macarena la encontró, pero antes de poder sacarla de este recinto, Berta fue trasladada y hasta ahora desconoce su paradero.

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