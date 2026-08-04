Carmen Gloria Arroyo recibió galardón por su lucha en erradicar la violencia contra la mujer
La Fundación Soymás celebró su quinta cena anual con el objetivo de recaudar fondos para otorgar becas y nuevas oportunidades a mujeres víctimas de violencia y en el evento, Carmen Gloria Arroyo fue reconocida por su compromiso con la causa.
La fundación, que busca la autonomía económica, emocional y psicosocial de las madres beneficiadas, por primer año entregó un galardón a quienes se han sumado a la causa.
Cada vez que le hemos pedido, ella ha ido a la fundación. Tiene un compromiso con las mujeres, y realmente nosotros queremos destacarla y premiarla porque es un gran apoyo para visibilizar nuestra causa", dijo Bárbara Etcheberry, integrante del directorio de Soymás.
El reconocimiento a Carmen Gloria Arroyo
A nombre de todo el equipo de Fuerte y Claro, el periodista Gustavo Luis felicitó a la abogada por este reconocimiento.
"Mucha emoción y agradecida. El trabajo que hacemos, lo hacemos entre todos porque llevamos años caminando juntos y nos hemos puesto un compromiso y uno de esos compromisos es erradicar la violencia contra la mujer", dijo Carmen Gloria Arroyo durante el evento.
Carmen Gloria Arroyo expresó su emoción y agradecimiento, resaltando que el trabajo es conjunto para erradicar la violencia y apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Este reconocimiento refleja el esfuerzo por abrir caminos y defender los derechos de las mujeres afectadas por la violencia.
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