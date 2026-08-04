Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 41: Sobrina busca el paradero de su tía abuela

04 ag. 2026 - 18:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Macarena Vega lleva meses buscando a su tía Berta, de 90 años, a quien considera como su abuela. Perdió el paradero de la adulta mayor tras su traslado de la residencia en la que fue internada por Evelyn, otra familiar.

Esta última habría limitado las visitas y contacto con Berta, quien manifestó querer volver a su hogar.

Debido a que no se casó o tuvo hijos, Evelyn y su madre son las herederas del patrimonio de Berta y están autorizadas a cuidar de ella, ya que sufre demencia no especificada. Carmen Gloria Arroyo pidió llegar a un entendimiento, pues si bien tienen la potestad de decidir por la adulta mayor, no pueden cortar los lazos que creó a lo largo de una vida.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

El premio a Carmen Gloria Arroyo

Y en el cierre, el programa felicitó a la abogada tras ser galardonada por la Fundación Soymás debido a su trabajo contra la violencia hacia las mujeres.

Carmen Gloria recibió el homenaje con emoción y agradecimiento, señalando que el trabajo contra la violencia hacia la mujer es un esfuerzo colectivo sostenido en el tiempo. "El trabajo que hacemos, lo hacemos entre todos porque llevamos años caminando juntos", dijo.

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