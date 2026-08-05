Jessica pide ayuda en Fuerte y Claro para su madre: Adulta mayor estaría confinada en su propia casa

05 ag. 2026 - 16:40 hrs.

En este capítulo de Fuerte y Claro, Jessica Neira quiere apoyo para solucionar un conflicto familiar que tiene a su madre recluida en su propio hogar.

A pesar de haber crecido en un hogar unido y trabajar junto a sus padres en un negocio familiar, la relación con su hermana menor, Andrea, se deterioró. Ella nunca tuvo el ímpetu de colaborar con el emprendimiento y pese a vivir con sus padres, era poco el contacto que tenía con los dos.

Cuando el padre sufrió una insuficiencia cardíaca severa y quiso asegurar a la más pequeña del clan, le traspasó la casa porque sus dos hijas mayores ya tenían un hogar.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Jessica señaló que el comportamiento conflictivo empeoró tras la muerte de su progenitor.

"La Andreíta se adueñó de las tres cuartas partes de la casa. Hace poco botó toda la la ropita de mi papi de su pieza, la cama, le rompió los muebles que mi mamá tenía porque los arrastró. (A mi mamá) no le provee de alimentación, no le provee de acompañamiento y no cruza ninguna palabra con ella, si ve a mi mamá en la cocina, ella se mete a la pieza".

La adulta mayor terminó confinada en su dormitorio y Jessica necesita orientación para ayudarla.

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