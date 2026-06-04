Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 3: La importancia de las cuidadoras

04 jun. 2026 - 17:15 hrs.

En este tercer capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el panel abordó un tema muchas veces invisible: la importante labor de las cuidadoras y la fuerte carga que esto puede significar cuando no se cuenta con redes de apoyo.

Para darle cara a esta problemática conocimos a Jazmín (44 años), quien se debe hacer cargo de su madre postrada, una hija con discapacidad y una fibromialgia que le causa fuertes dolores en sus extremidades. Sus labores las realiza sin ayuda de sus hermanas, quienes no la relevan ni aportan en lo económico.

A esto se suma un conflicto familiar entre las hermanas, además de una hostil actitud de su padre, quien se desentendió de la compleja situación en la que se encuentra Jazmín.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

El panel de expertos se refirió a los beneficios que puede tener la acreditación de cuidadores, presente en el módulo de cuidados del Registro Social de Hogares (RSH) y al que nuestra denunciante y muchas otras personas en su situación pueden obtener.

Atención preferente en servicios como el Registro Civil, FONASA, BancoEstado, Serviu, Senama y Chile Atiende.

en servicios como el Registro Civil, FONASA, BancoEstado, Serviu, Senama y Chile Atiende. Atención domiciliaria con acceso a operativos exclusivos para personas cuidadoras.

con acceso a operativos exclusivos para personas cuidadoras. Red de empresas "Chile Cuida" que entrega descuentos y beneficios especiales en entidades privadas asociadas.

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