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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 3: La importancia de las cuidadoras

  • Por Mega

En este tercer capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el panel abordó un tema muchas veces invisible: la importante labor de las cuidadoras y la fuerte carga que esto puede significar cuando no se cuenta con redes de apoyo. 

Para darle cara a esta problemática conocimos a Jazmín (44 años), quien se debe hacer cargo de su madre postrada, una hija con discapacidad y una fibromialgia que le causa fuertes dolores en sus extremidades. Sus labores las realiza sin ayuda de sus hermanas, quienes no la relevan ni aportan en lo económico. 

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A esto se suma un conflicto familiar entre las hermanas, además de una hostil actitud de su padre, quien se desentendió de la compleja situación en la que se encuentra Jazmín.

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El panel de expertos se refirió a los beneficios que puede tener la acreditación de cuidadores, presente en el módulo de cuidados del Registro Social de Hogares (RSH) y al que nuestra denunciante y muchas otras personas en su situación pueden obtener. 

  • Atención preferente en servicios como el Registro Civil, FONASA, BancoEstado, Serviu, Senama y Chile Atiende.
  • Atención domiciliaria con acceso a operativos exclusivos para personas cuidadoras.
  • Red de empresas "Chile Cuida" que entrega descuentos y beneficios especiales en entidades privadas asociadas. 

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