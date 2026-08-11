Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 45: Firmaron el divorcio hace 10 años y siguen casados

11 ag. 2026 - 18:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Bernardita vino al programa para entender por qué, pese a haber tramitado un divorcio hace años, sigue legalmente casada con Juan Carlos.

El matrimonio se celebró en 2001 y apenas 6 meses más tarde, ella descubrió una infidelidad que la llevó a terminar la relación. Desde entonces, intentó la nulidad en 2002 (que Juan Carlos no firmó) y luego, tras la entrada en vigencia de la ley de divorcio, logró una sentencia de divorcio unilateral en 2015.

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Años después se sorprendió cuando en un centro de salud le pidieron el RUT de su marido. Así fue como descubrió que el trámite nunca se inscribió en el Registro Civil, por lo que legalmente seguía casada.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Meg

Una solución para Bernardita

"El mundo se me vino encima, yo creo que a él también porque los dos nos reconocíamos libres. Señora Carmen Gloria, necesito respuesta, necesito saber qué pasó. ¿Por qué seguimos casados si hubo una una declaración en un juzgado?", preguntó Bernardita.

Con ayuda de una jueza de familia Natasha García, se descubrió que la sentencia de divorcio de 2015 nunca se inscribió porque faltaba la firma digital del juez. La solución fue solicitar al tribunal una copia de la sentencia completa con su certificación de ejecutoriada e ingresarla nuevamente en la ventanilla del Registro Civil, cerrando así el proceso legal pendiente.

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