Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 45: Firmaron el divorcio hace 10 años y siguen casados
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Bernardita vino al programa para entender por qué, pese a haber tramitado un divorcio hace años, sigue legalmente casada con Juan Carlos.
El matrimonio se celebró en 2001 y apenas 6 meses más tarde, ella descubrió una infidelidad que la llevó a terminar la relación. Desde entonces, intentó la nulidad en 2002 (que Juan Carlos no firmó) y luego, tras la entrada en vigencia de la ley de divorcio, logró una sentencia de divorcio unilateral en 2015.
Años después se sorprendió cuando en un centro de salud le pidieron el RUT de su marido. Así fue como descubrió que el trámite nunca se inscribió en el Registro Civil, por lo que legalmente seguía casada.Ir a la siguiente nota
Una solución para Bernardita
"El mundo se me vino encima, yo creo que a él también porque los dos nos reconocíamos libres. Señora Carmen Gloria, necesito respuesta, necesito saber qué pasó. ¿Por qué seguimos casados si hubo una una declaración en un juzgado?", preguntó Bernardita.
Con ayuda de una jueza de familia Natasha García, se descubrió que la sentencia de divorcio de 2015 nunca se inscribió porque faltaba la firma digital del juez. La solución fue solicitar al tribunal una copia de la sentencia completa con su certificación de ejecutoriada e ingresarla nuevamente en la ventanilla del Registro Civil, cerrando así el proceso legal pendiente.
Leer más de
Más Capítulos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 44: Hija busca justicia tras crecer con padre ausente
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 43: La búsqueda del divorcio para cerrar un ciclo
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 42: Diferencias entre madre e hija desatan conflicto
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 41: Sobrina busca el paradero de su tía abuela
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 40: Una sepultura complica un divorcio
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 39: Familia quiere que madre biológica pague pensión de alimentos