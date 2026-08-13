María Ester pide ayuda a sus hermanos tras hacerse cargo sola de su madre con alzhéimer

13 ag. 2026 - 16:30 hrs.

María Ester vino a Fuerte y Claro porque está en una situación desesperada a causa de su labor de cuidadora.

A sus 65 años se hace cargo de velar por su madre, quien tiene un avanzando alzhéimer. Inicialmente, ella y sus tres hermanos acordaron turnarse para cuidar de su progenitora, pero su delicado estado de salud impidió los constantes traslados de una casa a otra.

"Dije, 'yo me la voy a llevar, pero yo quiero que ustedes me ayuden'. En esos momentos, la verdad, que ayuda económica no les pedí; solo que me ayudaran con tiempo para yo poder seguir trabajando y, a su vez, cuidarla a ella", reveló al programa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

La crisis de María Ester

Asumir esta responsabilidad cambió las dinámicas familiares de María Ester, ya que sus hermanos aparecen rara vez. Esto le impide trabajar codo a codo con su marido, ya que ambos tienen un negocio de barrio.

"El bazar era mi área, lo que a mí me gustaba, y no lo puedo hacer. (...) Cuando traje a mi mamá a la casa, yo no consulté a mi esposo, tomé una decisión sola. Debí haberlo hecho. Eso nos cambió totalmente la vida", declaró.

Pero pese a lo anterior, María Ester no quiere internar a su madre en una residencia. "Me lo han sugerido un montón de veces y yo no soy partidaria. Para ella, soy yo su mamá ahora. No quiero quebrar más la relación con mis hermanos, pero sí necesito que ellos me ayuden. Yo no estoy dispuesta a perder mi matrimonio, a perder todo, pero tampoco quiero perder a mi mamá".

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