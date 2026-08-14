Abuela desea dar apellido de su marido a sus dos nietos: Ambos fueron abandonados por su madre y padre

14 ag. 2026 - 16:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Lya es una abuela chilena que, al igual que muchas alrededor de todo el país, tuvo que hacerse cargo de sus dos nietos, quienes fueron abandonados por su hija.

Precisamente, la mujer de 65 años explicó que todo cambió hace 11 años, cuando ella tuvo que dejar de ser esa abuela regalona y pasar a ser la madre que debía criar a sus nietos, con quienes tenía una conexión muy especial.

Lya comentó que Evelyn, su hija, siempre puso un "muro" en la relación con sus hijos, pero ella no le dio mayor importancia; pensaba que solo le faltaba madurar. Sin embargo, todo cambió cuando ella decidió marcharse, dejando solo a sus niños de 8 y 5 años.

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Abuela se hizo cargo de sus nietos

Fue así como se dio cuenta de que su hija se había llevado todas las cosas, lo que más adelante se confirmó cuando un familiar la vio en un supermercado, embarazada nuevamente, y reiniciando su vida.

A raíz de esto, Lya, pensando que había fallado en la crianza de Evelyn, se hizo cargo de sus dos nietos, y aunque algunas heridas fueron sanando con el tiempo, otras necesitan ayuda.

"Mis dos nietos tienen apellidos distintos; en alguna oportunidad pudimos hacer el trámite para que la nieta mayor tuviera el apellido de mi marido, de su tata (Juan). Hace muchos años le prometimos a mi nieto que íbamos a tratar de cumplir que él tuviera el mismo apellido que su hermana porque tuvo un papá que nunca fue papá", expresó, y agregó que él no se siente cercano a la familia por su apellido.

Enseguida, afirmó que su deseo es darse el apellido Santana para que el niño cierre un ciclo y puedan seguir con su vida.

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