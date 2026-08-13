Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 47: Una hija busca el apoyo de sus hermanos para cuidar a su madre

13 ag. 2026 - 18:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María Ester se convirtió en la cuidadora exclusiva de su madre, Clemencia, quien padece un alzhéimer avanzado.

En un principio se acordó que esta tarea sería compartida con sus otros tres hermanos: Laura, Rosa y Héctor, pero el delicado estado de salud de la adulta mayor hizo que María Ester la tuviera permanentemente en su casa. Su única petición es que todos colaboraran con esta tarea.

Desde entonces, María Ester espera mayor colaboración de su familia, pues estar al pendiente de su madre las 24 horas del día le ha significado un alto costo personal. Ya no puede atender el bazar que tiene con su esposo Jorge y ambos se encuentran exhaustos.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Nos sentimos solos, que no tenemos apoyo. O sea, apoyo hay, pero muy poco de los hermanos de mi señora. Yo la veo cómo está ella cansada y cómo se ha ido desgastando también. Hay noches que no dormimos muy bien, porque la suegra se levanta cuatro, cinco veces en la noche y ahí estamos los dos, lo despertamos", dijo Jorge al programa.

De los hermanos, solo Rosa colabora ocasionalmente y Héctor aporta $120.000 mensuales desde el norte del país, mientras que Laura, que vive justo al frente de la casa de María Ester, cortó todo vínculo desde 2025 y no participa en los cuidados.

Carmen Gloria Arroyo le señaló a María Ester que debe corregir el último proceso en la declaración de interdicción de su madre. Esto "le va a permitir administrar con plenos poderes los bienes de doña Clemencia, como arrendar la propiedad a la parcela que tiene doña Laura, y también cobrar pensión, llevarla médico y hacerse cargo de ella" y en cuanto a los hermanos, "los hijos tienen la obligación de pagar pensión de alimento en favor de sus padres cuando el estado de necesidad lo amerite, como es el caso".

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