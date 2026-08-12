Mega 2 transmitirá los tres amistosos de La Roja Femenina Sub-17 en Estados Unidos

12 ag. 2026 - 15:20 hrs.

La Roja Femenina Sub-17 continúa con su preparación rumbo al Mundial de la categoría y tendrá una importante serie de amistosos en Estados Unidos. Los tres encuentros serán transmitidos por Mega 2, permitiendo seguir en vivo los compromisos de la selección dirigida por Vanessa Arauz.

El primer desafío será este jueves 13 de agosto, cuando Chile se enfrente a Canadá desde las 19:30 horas. El encuentro se disputará en Estados Unidos y marcará el inicio de una serie de tres partidos para la escuadra nacional.

Luego, el domingo 16 de agosto, La Roja Sub-17 volverá a la cancha para medirse ante Estados Unidos, nuevamente desde las 19:30 horas.

La serie de amistosos finalizará el martes 18 de agosto, jornada en la que Chile enfrentará a US Soccer Talent desde las 17:30 horas.

Tres partidos pensando en el Mundial

Los encuentros forman parte de la preparación de la selección chilena Sub-17, que se encuentra trabajando bajo las órdenes de la entrenadora Vanessa Arauz con miras al Mundial de la categoría.

Para esta gira por Estados Unidos fueron convocadas 22 jugadoras. La nómina cuenta con una importante presencia de futbolistas de Universidad Católica, que aporta siete nombres tras consagrarse campeonas Sub-16. Colo-Colo, en tanto, suma seis convocadas.

También fueron citadas jugadoras de Deportes Puerto Montt, Rangers, Universidad de Chile, Santiago Wanderers, Cobresal y Huachipato.

Entre las novedades de la convocatoria aparecen Amparo Abarca y Colomba Swaneck, quienes se suman al grupo que viajará a Estados Unidos.

Así, La Roja Femenina Sub-17 tendrá tres oportunidades para seguir afinando detalles y sumar experiencia internacional antes de su próximo gran desafío: el Mundial de la categoría.

Programación de La Roja Sub-17

Chile vs. Canadá: jueves 13 de agosto, 19:30 horas.

Estados Unidos vs. Chile: domingo 16 de agosto, 19:30 horas.

Chile vs. US Soccer Talent: martes 18 de agosto, 17:30 horas.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

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