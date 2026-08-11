Leo Méndez Jr. presumió a quien sería su nueva pareja tras terminar relación de 10 años

11 ag. 2026 - 17:30 hrs.

El influencer nacional Leo Méndez Jr. ocupó sus redes sociales para mostrar al nuevo hombre que le habría robado el corazón tras pasar 10 años en una relación.

Recordemos que hace unos meses, Leo dio a conocer que estaba en una relación con un hombre que no quería que supieran que era homosexual, por lo que durante 10 años mantuvieron su vínculo oculto.

Por lo mismo, esta situación había sido un poco tormentosa para Leo Méndez Jr., quien aprovechó para desahogarse en redes sociales.

Leo Méndez Jr. y su nueva pareja

Sin embargo, parece haber dejado aquellos dolores en el pasado, ya que recientemente compartió dos fotografías que confirmarían que el influencer encontró una vez más el amor.

Es así como en la primera fotografía aparece un hombre, a torno desnudo, sobre el sofa, pero con su cara tapada con un corazón, mientras que en la segunda aparece abrazado a él sobre una cama, escena íntima que generó repercusión de inmediato.

Instagram

De momento, el joven hijo de DJ Méndez no ha confirmado nada, pero todo parece indicar que su corazón está feliz nuevamente.

Todo sobre Leo Méndez