Óscar Garcés sorprende con drástico cambio de look para afrontar nuevos retos: Abandonó su pelo negro

11 ag. 2026 - 16:30 hrs.

A mediados del 2026, Óscar Garcés se vio involucrado en una polémica con Joyce Castiblanco, esposa de su hermano Paulo Garcés, a quien criticó por alejarlo de sus sobrinos.

Este problema se tomó las portadas de los medios de comunicación durante algunos días, pero tras eso, Óscar dejó la situación en calma y decidió enfocarse en otros hechos, pidiendo disculpas por algunos comentarios que lanzó.

Por lo mismo, y tras algunos meses enfocado en sí mismo, el exchico reality sorprendió con un inesperado cambio de look.

Óscar Garcés y su cambio de look

Precisamente, Garcés subió una foto desde la peluquería donde se veía que estaba pasando por un cambio de look importante, esto para afrontar renovado sus próximos proyectos.

Fue así como dejó cuatro publicaciones más en las que se puede ver su paso del pelo negro a un rubio casi platinado que dejó muy conforme a Óscar, quien tuvo una incursión en papeles dramáticos en algún momento.

"Listo, cambio de look para lo que se viene", dijo Garcés en su última publicación, dejando en claro que este nuevo estilo responde a algo más.

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