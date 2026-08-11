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Vale Roth sorprende al mostrar cómo luce su pancita a los cinco meses y medio de embarazo instagram

Vale Roth sorprende al mostrar cómo luce su pancita a los cinco meses y medio de embarazo

  • Por Matías Rivera

La bailarina Vale Roth dio a conocer a mediados de mayo que estaba embarazada por tercera vez, quien en esta ocasión será un varón, tras convertirse en madre de Antonia en 2023 y de Martina en julio de 2025. 

Precisamente, y según anunciaron Vale y su pareja Miguel de la Fuente, este será el último hijo que tendrán juntos, ya que él se someterá a una vasectomía.

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Por lo mismo, Valentina ha dado a conocer que este proceso está siendo muy importante para ella y lo está dejando documentado a través de redes sociales en cada instante. 

Así se ve la pancita de Vale Roth a sus cinco meses

A través de historias de Instagram, la bailarina subió una selfie al espejo donde demostraba cómo se veía su pancita a los cinco meses y medio de embarazo.

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Tal como en otras ocasiones, esta fotografía causó furor entre las seguidoras de Vale, quienes siempre la han estado apoyando y la seguirán acompañando, al igual que en sus embarazos previos. 

Vale Roth
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