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'Me diste todo, cuando no tenía nada': Ak4:20 enamora a Ignacia Antonia con romántico gesto por aniversario instagram

"Me diste todo, cuando no tenía nada": Ak4:20 enamora a Ignacia Antonia con romántico gesto por aniversario

  • Por Matías Rivera

La historia de amor entre Ignacia Antonia y Ak4:20 es una de las más queridas por el público nacional, y es que la influencer y el cantante han tenido una romántica historia que incluye el nacimiento de Amelia Ignacia, la hija de ambos. 

Precisamente, los dos se demuestran constante amor a través de redes sociales, dejando en implícito que lo que sienten el uno por el otro no está ni cerca de acabarse. 

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Y estos detalles se notan en los gestos que tiene el intérprete de música urbana para la madre de su hija, recordando cada fecha entre ambos. 

El romántico gesto de Ak4:20 a Ignacia Antonia

Fue la propia Ignacia Antonia quien subió una fotografía del enorme ramo de flores que envió Ak4:20 a la influencer para celebrar los 2 años y un mes que llevan de relación. 

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Este ramo de flores además incluía una tarjeta dedicatoria en la que se podía leer: "Me diste todo, cuando no tenía nada".

A raíz de esto, Ignacia presumió del regalo que recibió y escribió: "Te amo mucho, 2 años y 1 mes". 

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