El llanto de Adriana Barrientos a nueve meses de la muerte de su perrita: "No me juzguen, era mi hija"

11 ag. 2026 - 14:40 hrs.

Adriana Barrientos se desahogó con sus seguidores de Instagram al cumplirse un mes más de la muerte de su perrita Asia, fallecida en noviembre de 2025 tras complicaciones por un tumor en el bazo.

"Hoy son 9 meses. Es muy difícil la vida sin ti, hijita", escribió la panelista sobre un antiguo registro de sus momentos con su mascota. "Me enseñaste a ser mamá", expresó en otra publicación.

El lamento de Adriana Barrientos por su perrita Asia

Posteriormente, Adriana Barrientos publicó un video en el que manifestó su tristeza, sin poder contener las lágrimas. "No me juzguen, era mi hija. Estoy mejor de la depresión y todo, he estado con mis amigos en estos días, pero... ella era mi hija", inició diciendo, con la voz entrecortada.

Instagram @adrianabarrientosc

"Les pido a mis seguidores que me disculpen, pero no puedo evitar quebrarme. Hoy se cumplen nueve meses que mi hija ya no está más conmigo. Les prometo que sí, estoy mejor de mi depresión y entiendo que la vida sigue", continuó diciendo entre sollozos.

"Si les puedo contar algo es que el que no tuvo pelitos en la ropa no conoció lo que era el amor. Perdón por... por estar así. Pero bueno, la vida es así", agregó.

"Voy a tratar de hacer cosas, porque después tengo que trabajar también. La vida continúa. Te amo. Un beso al cielo. Son nueve meses. Te amo, Asia. Te amo mucho", finalizó su desahogo.

Instagram @adrianabarrientosc

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