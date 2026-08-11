¿Lo lograrán? Luis Jiménez y Gala Caldirola se imponen su primer desafío en Qatar

11 ag. 2026 - 08:30 hrs.

Luis Jiménez y Gala Caldirola son una de las parejas que más da que hablar en el espectáculo nacional, y es que ambos tienen un historial y pocos pensaban que estarían juntos.

Su relación escaló tanto en cosa de meses que Gala se fue a vivir a Qatar con Luis Jiménez, quien viajó hasta dicho país para integrar el plantel técnico de un equipo de la liga nacional de fútbol.

Al vivir juntos, ambos comenzaron a hacer contenido más seguido, juntos y de pareja, demostrando que no pueden estar más enamorados el uno del otro.

El desafío de pareja de Luis y Gala

Precisamente, en su último video de Instagram, la pareja subió un video donde Jiménez aparecía realizando dominadas, mientras que Gala estaba colgada sobre él.

La descripción era muy gráfica, ya que dejaba en claro que estaban en su primer día intentando ser una pareja más fitness. Sin embargo, al parecer esto no se mantendría por mucho tiempo, desatando la risa entre todos.

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