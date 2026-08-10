"Nacieron para estar juntos": Las redes se derriten tras románticas postales de Gala Caldirola y Luis Jiménez

10 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Desde que formalizaron su relación, Gala Caldirola y Luis Jiménez se han transformado en una de las parejas más queridas del espectáculo nacional, y así quedó demostrado recientemente en redes sociales.

Y es que el exfutbolista compartió imágenes de una de sus citas con la modelo española en Catar, donde se desempeña como asistente técnico del entrenador José Luis Sierra en el club Al-Wakrah SC de la liga de fútbol local.

Las románticas postales de Gala Caldirola y Luis Jiménez

En las fotos aparecen ambos de manera cómplice en un bar disfrutando de la compañía del otro, así como también otras donde salen en la parte trasera de un auto.

"Qué suerte" fue la escueta frase que escribió el otrora jugador del West Ham de Inglaterra, que fue respondida por Gala: "La mía de tenerte".

Las nuevas fotografías de la pareja encendieron las redes sociales, y es que fueron decenas los comentarios que acumuló en poco menos de una hora, donde la mayoría coincidía en lo bien que se hacían ambos.

"Ella hace brillar a Luis, que viva el amor", "Siento que los dos se complementan; sin duda el universo los juntó", "Se ven reales", "Nacieron para estar juntos", fueron parte de los mensajes.

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