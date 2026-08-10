"No se imaginan el dolor...": Vanesa Borghi sufre nuevo problema hogareño que la obliga a arreglar su casa
La modelo y figura de redes sociales Vanesa Borghi sufrió un inesperado y repetitivo incidente en su hogar, lo que causó volver a iniciar con la reconstrucción de su vivienda.
Precisamente, a través de redes sociales, Vanesa subió una fotografía del piso de su hogar, que lleva un tiempo siendo un proyecto familiar con su esposo, donde mencionó que este nuevamente se había inflado, problema que pasó hace un tiempo en su casa.
A raíz de esto, Vanesa demostró su visible frustración. Sin embargo, no dejó que esto la detuviera y de inmediato buscó la forma de salir adelante.
Vanesa Borghi y su problema hogareño
En concreto, Borghi escribió: "si pensaban que el 'temita del piso' del piso había terminado, pues no. Acá estamos nuevamente. Luego de haberlo cambiado por completo, volvió a suceder que se aglobó".
"No se imaginan el dolor de cabeza que nos ha dado... pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Hay que mirar para adelante no más...", expresó.
En definitiva, cerró diciendo: "toca comprar de nuevo, contratar a las personas y tratar de que nuestra casa quede hermosa de nuevo".
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