Entre contratiempos y emoción: Coté López lleva a su hijo a Catar a vivir unos meses con Luis Jiménez

10 ag. 2026 - 12:40 hrs.

Desde la semana pasada Luis Jiménez vive en familia junto a Gala Caldirola y su hija Luz Elif, quienes se mudaron con él a Catar. Ahora se une un nuevo miembro al hogar: Jesús, el hijo menor del exfutbolista con Coté López.

La propia influencer tomó un vuelo junto al pequeño de 10 años para dejarlo durante un tiempo con su padre, quien reside en Doha desde que se unió al cuerpo técnico del equipo catarí Al-Wakrah en abril.

El viaje de Coté López con su hijo a Catar

"Ya nos vamoooooos a llevar a mi bebé con su papito por unos meses. No me digan nada, que me verán seguro a cada rato arriba de un avión", escribió Coté López la mañana de este lunes en Instagram, junto a una foto de ambos listos para el despegue.

Instagram @cotelopezm

"¡Buen viaje! ¡Ahora sí que sí!", comentó Gala Caldirola en el post. Y es que previamente López contó sus historias los contratiempos que atravesaron antes de finalmente tomar un vuelo a Catar.

Luego de estar varados por horas en el aeropuerto por la supuesta mantención de la aeronave, tuvieron que comprar otros boletos y viajar primero rumbo a Madrid para conectar a su destino.

Coté también publicó una postal de Jesús en el túnel de abordaje, con la palabra "emocionado" y un emoji de corazones. Seguramente en las próximas horas compartirá imágenes del reencuentro del niño con su padre y con Luz Elif, con quien se divirtió en un reciente viaje familiar a España.

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