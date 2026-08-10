"Volver a sentirte tú": El sincero mensaje de Steffi Méndez tras sus primeras vacaciones en tres años

10 ag. 2026 - 11:30 hrs.

Steffi Méndez está de regreso en Suecia luego de unas inolvidables vacaciones junto a su hijo Gio. Durante su viaje la influencer disfrutó del mar en las costas de España, celebró su cumpleaños 31 y se reencontró con su madre.

Ya de vuelta a la cotidianidad, expresó sus emociones y su agradecimiento por esta experiencia que le permitió reconectar consigo misma.

Mensaje de Steffi Méndez tras sus vacaciones

"Después de tres años sin salir de vacaciones, puedo decirlo con el corazón lleno: estas vacaciones eran exactamente lo que necesitaba", escribió Steffi Méndez en un post de Instagram junto a un carrusel de fotografías de su viaje.

"Viví momentos que voy a guardar para siempre y, sobre todo, tuve mis primeras vacaciones de verdad en paz, feliz y rodeada de muchísimo amor", dijo.

Instagram @steffi.mendezz

"Tuve la oportunidad de compartir con mi mamá de una manera que nunca pensé que volveríamos a vivir. Porque la vida avanza, los años pasan, cada uno toma su camino", comentó la hija de DJ Méndez y Ninoska Espinoza.

"Qué bonito es volver a sentirte tú. Volver a rodearte de personas que te quieren bien, que te tiran para arriba, que celebran tus alegrías y que te recuerdan que todavía quedan muchísimas cosas por vivir", reflexionó.

Finalmente, comentó que esta vivencia la dejó "con el corazón lleno" y la ayudó a recargar energías para enfrentar las dificultades de la vida real.

"Quizás eso es exactamente lo que necesito para lo que viene, llevarme todo este amor conmigo y tener suficiente para darlo, incluso en los días que no sean tan fáciles", concluyó.

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