Michelle Carvalho revela el inesperado origen de las cicatrices en sus pies: "Salí corriendo con la olla"

09 ag. 2026 - 15:00 hrs.

Michelle Carvalho retó a sus seguidores de Instagram a "encontrar el error" en una imagen de un día de sol que disfrutó en la piscina.

En la postal solo se veían las piernas y pies de la modelo brasileña, quien estaba recostada en una silla playera. Cuando publicó la respuesta, Carvalho también reveló la particular historia de unas marcas que se aprecian en su piel.

Las cicatrices de Michelle Carvalho

"Encuentren el error", escribió Michelle Carvalho sobre la postal en la que resaltaba el prolijo trabajo de pedicure en color vinotinto que le habían hecho recientemente.

Sin embargo, sus fans detectaron el fallo: "El color de la uña del dedo gordo derecho es distinto", dijo uno de ellos.

Instagram @mrs_carvalho

"Un día antes de venir se me rompió, la vinieron a arreglar a domicilio y no tenían el mismo color", explicó la exchica reality antes de comentar otro notorio detalle de la postal.

"Estas dos cicatrices son quemaduras de chocolate caliente, que no quise compartir con mis primos y salí corriendo con la olla y se me cayó arriba de los pies", relató la modelo, quien señaló con flechas las áreas afectadas.

Instagram @mrs_carvalho

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