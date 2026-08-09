'Me emociona muchísimo': Mon Laferte será galardonada en la 39° edición de los Hispanic Heritage Awards

09 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Mon Laferte marca un nuevo hito en su carrera, al ser reconocida en la 39.ª edición de los Hispanic Heritage Awards (HHAs) en la categoría Justicia Social el próximo 10 de septiembre en el Orchestra Hall de Minneapolis, Estados Unidos.

De acuerdo a la Hispanic Heritage Foundation, la cantante viñamarina fue distinguida por "utilizar la música y el arte como plataformas para impulsar el cambio social, centrándose en la igualdad, los derechos humanos y las experiencias de comunidades afectadas por la discriminación y la violencia en América Latina y Estados Unidos".

Laferte señaló a los HHAs que "me emociona muchísimo. Nunca imaginé que hubiera un momento en mi vida o en mi carrera en el que llegaría a recibir reconocimientos por desarrollar proyectos que realmente me interesan".

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"Los latinos tenemos un don especial para crear comunidad, para acogernos y cuidarnos sin importar dónde estemos. Saber que mi trabajo puede contribuir a esa comunidad, tener un impacto e inspirar a alguien se siente muy bonito", agregó.

Este galardón fue establecido en 1988 por la Casa Blanca como una forma de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Mario Kreutzberger fue elegido en 2010 en la categoría Leyenda, mientras que Isabel Allende lo recibió en 1996 en Literatura.

Otras grandes figuras que han sido distinguidas por su aporte a la comunidad hispana son Bad Bunny, Carlos Vives, Ricky Martin, José Feliciano, Antonio Banderas, Salma Hayek y Celia Cruz, entre otros.

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