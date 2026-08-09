"Eternamente bella": Myriam Hernández sorprende a fans con foto del recuerdo de hace cuatro décadas

09 ag. 2026 - 17:00 hrs.

En los años 80, Myriam Hernández se alzó a la fama internacional con el lanzamiento de su exitoso tema "El hombre que yo amo" y, por ese entonces, su afinidad por las tendencias ya era más que evidente.

La reconocida "Baladista de América" sorprendió a sus fans al publicar en Instagram una vieja postal que refleja justamente lo que estaba de moda hace cuatro décadas y cómo ella lo adaptaba a su estilo personal.

La foto del recuerdo de Myriam Hernández

En la foto, la intérprete lució un enterito corto de rayas en blanco y negro, complementado con un ancho cinturón de ojales metálicos que definía su estilo característico de aquellos años.

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"Me encontré con esta foto, ¿qué opinan de este look de los 80?", escribió la cantante en la descripción para motivar las interacciones con sus seguidores.