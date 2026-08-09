La sincera respuesta de Rosario Bravo a la consulta de una seguidora: "¿Por qué no tienes otro bebé?"

09 ag. 2026 - 12:05 hrs.

Rosario Bravo publicó en Instagram una colección de imágenes de sus apreciados momentos familiares con su esposo, Carlos Caorsi, y su hijo en común, Salvatore.

La famosa enfermera incluyó en la publicación románticas postales con su marido, así como algunos registros de su visita al campo de fútbol donde el niño de seis años practica ese deporte.

Entre los comentarios de sus seguidores destacó el de una usuaria a quien la influencer respondió por qué no tiene más hijos.

Respuesta de Rosario Bravo sobre tener más hijos

En algunas ocasiones, Rosario Bravo reacciona a los mensajes que le escriben en redes sobre su vida privada o a las críticas que recibe por la diferencia de edad con su pareja, quien es 28 años mayor que ella.

Instagram @rosario.la.bravo

En esta ocasión, una internauta tocó otro tema personal. "Rosario, ¿por qué no tienes otro bebé? Ya tu Tote está grande y a ti te va muy bien", escribió en el post.

Aunque otros fans opinaron que el planteamiento fue intromisivo, Bravo expuso clara y serenamente sus motivos. "Porque tengo una condición médica que no me lo permite", contestó.

Instagram @rosario.la.bravo

"Gracias a Dios tuve al Tote sin ningún problema, pero después de eso se puso complicado. ¡Un abrazo!", concluyó.

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