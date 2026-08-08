"Nunca había hecho algo así": Jordi Castell sorprende con particular sorteo para cenar con sus seguidores

08 ag. 2026 - 21:00 hrs.

Jordi Castell decidió premiar a sus seguidores con un inesperado sorteo para que lo acompañen a una especial velada.

A través de su cuenta de redes sociales, el fotógrafo y panelista de televisión hizo una alianza con Giulietta Ristorante para reservar el local solo para él y 50 personas, quienes a su vez tendrán la posibilidad de acudir con un acompañante.

"Te voy a hacer una confesión: nunca había hecho algo así, pero me lo ofrecieron, me pareció entretenido y creo que llegó el momento. Voy a cerrar un restaurante para compartir contigo", anunció Castell en su cuenta de Instagram.

Instagram de @jordicastell

"Quiero que conversemos, nos riamos, hagamos catarsis, brindemos y hagamos esa terapia grupal que tantas veces nos debemos y ahora tenemos que hacerlo", agregó en la invitación.

Pero para poder participar de la experiencia, a realizar el 11 de agosto, se deben cumplir algunos requisitos, como seguir la cuenta del restaurante y la del propio Castell, así como etiquetar en los comentarios a la persona con la cual se quiere compartir durante la noche.

"Te vamos a estar avisando. Ojo, que hay cupos limitados, ¡así que dale ya! Nos vemos pronto", cerró.

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