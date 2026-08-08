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Fresca y cómoda en tonos verdes: Así se viste Gala Caldirola para explorar la capital de Catar Instagram @galadrielcaldirola

Fresca y cómoda en tonos verdes: Así se viste Gala Caldirola para explorar la capital de Catar

  • Por Roselín Acosta

Gala Caldirola continúa adaptándose a la vida en Catar, a donde se mudó recientemente para acompañar a su pololo Luis Jiménez, quien trabaja como entrenador asistente del club Al-Wakrah

En una de sus historias de Instagram, la modelo compartió parte de los paseos que realizó junto a su hija, Luz Elif, para explorar la ciudad de Doha. Como no podía ser de otra forma, ese recorrido casual lo convirtió en toda una muestra de estilo monocromático.

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Look monocromático de Gala Caldirola en Catar

Para la ocasión, Gala optó por una maxifalda verde olivo de caída fluida y con patrones de estilo boho. Esta pieza la combinó con un ligero top de tiros verde lima.

Instagram @galadrielcaldirola

La propuesta la elevó con unas sandalias bajo la misma gama de colores y accesorios clave como unos lentes de sol oscuros con marcos en un tono jade y una cartera al hombro a juego. 

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Con este conjunto, la española no solo se dedicó a pasear, también se animó a embarcarse en algunos juegos de parque de atracciones con su hija.

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