Fresca y cómoda en tonos verdes: Así se viste Gala Caldirola para explorar la capital de Catar

08 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Gala Caldirola continúa adaptándose a la vida en Catar, a donde se mudó recientemente para acompañar a su pololo Luis Jiménez, quien trabaja como entrenador asistente del club Al-Wakrah.

En una de sus historias de Instagram, la modelo compartió parte de los paseos que realizó junto a su hija, Luz Elif, para explorar la ciudad de Doha. Como no podía ser de otra forma, ese recorrido casual lo convirtió en toda una muestra de estilo monocromático.

Look monocromático de Gala Caldirola en Catar

Para la ocasión, Gala optó por una maxifalda verde olivo de caída fluida y con patrones de estilo boho. Esta pieza la combinó con un ligero top de tiros verde lima.

Instagram @galadrielcaldirola

La propuesta la elevó con unas sandalias bajo la misma gama de colores y accesorios clave como unos lentes de sol oscuros con marcos en un tono jade y una cartera al hombro a juego.

Con este conjunto, la española no solo se dedicó a pasear, también se animó a embarcarse en algunos juegos de parque de atracciones con su hija.

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