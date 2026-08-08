Oriana Marzoli deslumbra en Marbella con dinámico vestido de flecos: ¿Cuál es el precio total de su look?

08 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Oriana Marzoli se encuentra disfrutando de una espectacular estadía en Marbella, España, un destino en el que aprovecha al máximo el clima cálido, las playas mediterráneas y la vibrante vida nocturna.

A través de un video que publicó en su Instagram, la chica reality compartió el ligero y dinámico look que eligió justamente para ir a cenar con amigos.

¿Cuánto cuesta el look de Oriana Marzoli?

Para su velada, Oriana usó un vestido corto de tiras, con un favorecedor escote corazón y espalda descubierta. Sin embargo, lo más resaltante de la pieza fueron los flecos dorados que le aportaron movimiento a su caminar.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

Según Titi Torrijos, autora de la cuenta especializada en moda The Popular Look, este sofisticado diseño pertenece a la firma Jessica Bara y está valorado en 275 dólares.

Marzoli completó su propuesta con una carterita blanca, accesorios dorados y unas sandalias de tacón del mismo tono, con tiras que suben hacia la pantorrilla y están adornadas con mariposas en 3D.

Este exclusivo calzado tiene un costo de 237 dólares. En total, su look completo suma 512 dólares, lo que equivale a unos 570.000 pesos chilenos.

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