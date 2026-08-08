Oriana Marzoli deslumbra en Marbella con dinámico vestido de flecos: ¿Cuál es el precio total de su look?
Oriana Marzoli se encuentra disfrutando de una espectacular estadía en Marbella, España, un destino en el que aprovecha al máximo el clima cálido, las playas mediterráneas y la vibrante vida nocturna.
A través de un video que publicó en su Instagram, la chica reality compartió el ligero y dinámico look que eligió justamente para ir a cenar con amigos.
¿Cuánto cuesta el look de Oriana Marzoli?
Para su velada, Oriana usó un vestido corto de tiras, con un favorecedor escote corazón y espalda descubierta. Sin embargo, lo más resaltante de la pieza fueron los flecos dorados que le aportaron movimiento a su caminar.
Según Titi Torrijos, autora de la cuenta especializada en moda The Popular Look, este sofisticado diseño pertenece a la firma Jessica Bara y está valorado en 275 dólares.
Marzoli completó su propuesta con una carterita blanca, accesorios dorados y unas sandalias de tacón del mismo tono, con tiras que suben hacia la pantorrilla y están adornadas con mariposas en 3D.Ir a la siguiente nota
Este exclusivo calzado tiene un costo de 237 dólares. En total, su look completo suma 512 dólares, lo que equivale a unos 570.000 pesos chilenos.
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