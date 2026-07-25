Elegante y sensual con una gabardina: Oriana Marzoli se despide del invierno en Chile con este look

25 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Elegante, con un look abrigador y sensual, Oriana Marzoli se despidió oficialmente del clima invernal en Chile, tras culminar con su rol de panelista en el show "El Juicio de los Ex", transmitido por Mega.

La modelo y animadora confesó en su cuenta de Instagram que se marchó a España para disfrutar del verano y " descansar para lo próximo que se viene".

¿Cómo se vistió Oriana Marzoli para despedirse de Chile?

En su publicación, Oriana Marzoli compartió una serie de fotos de su último look en Chile: una gabardina negra que llevó como vestido, cruzada para dejar un escote en V y una apertura inferior por la que asomó sus piernas.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

La propuesta la combinó con botas de charol altas y un collar de cadenas doradas a juego con sus aros. El estilismo se completó con una melena rubia de ondas suaves y un maquillaje impecable que resaltó sus facciones.

Posteriormente, en sus historias, la influencer española compartió una selfie desde el aeropuerto, en la que luce una chaqueta de cuero sobre un top halter con escote en V, además de una jockey, todo de color negro.

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