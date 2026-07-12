"Me encantó": Oriana Marzoli declara su fanatismo por el centro de Santiago con estéticas postales

12 jul. 2026 - 15:30 hrs.

La chica reality Oriana Marzoli compartió en su Instagram personal una serie de fotografías con las que manifestó su amor por el centro de Santiago.

Y es que, al parecer, la figura del espectáculo, pese a estar muchas veces en Chile, nunca se había dado el tiempo de visitar el centro de la capital, donde se ubica gran parte del casco histórico.

Por lo mismo, en esta ocasión Oriana sí fue hasta el centro y claramente quedó enamorada de sus calles.

Oriana Marzoli y su amor por Santiago

"Me encantó el centro de Santiago de Chile y recap de estos días", escribió Oriana, quien en la primera postal aparece con un elegante blazer de doble botonadura en color blanco marfil, así como hombreras que destacan la silueta de Marzoli.

Asimismo, sigue las solapas cruzadas clásicas y mangas largas, así como unas medias completas en tono beige claro que combinan con tacones de aguja color beige.

Todo este vestuario y poses se realizó frente a un edificio de Santiago, espacio que dejó encantada a la chica reality. "Como gusta Santiago", dice en uno de los videos que subió, dando a entender que la panelista de El Juicio de los Ex quedó realmente flechada.

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