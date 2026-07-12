La emotiva experiencia de Gissella Gallardo y sus hijos con caballos: "Demasiado terapéutico y sanador"

12 jul. 2026 - 11:00 hrs.

Gissella Gallardo vivió junto a sus hijos Agustina, Matilda y Mauricio Pinilla una inolvidable experiencia de equinoterapia, a la que calificó en Instagram como una "curita para el corazón y el alma".

La panelista inicialmente publicó algunos registros de su hija mayor cabalgando y un video para comentar dónde se encontraban.

Gissella Galardo y sus hijos en equinoterapia

"Traje a mis niños y a unos sobrinos, compañeritos, a vivir esta experiencia por primera vez en la vida, así que después les voy a contar qué tal es", expresó Gissella Gallardo en sus historias.

Instagram @gizzepaz

Cumpliendo su promesa, la comunicadora compartió un registro de su paso por el campo equino, donde se ve a los miembros del grupo familiar montar distintos caballos, abrazarlos y acariciarlos con ternura.

"Fue demasiado terapéutico y sanador, una experiencia única para los cuatro. Vayan a conocer y vivan esta terapia tan hermosa", escribió en el post.

"Los caballos nos enseñan a respirar, sentir y vivir el momento. Porque la verdadera magia ocurre cuando dejamos que el corazón hable más fuerte que las palabras", se lee en una reseña sobre la visita de la periodista, publicada por el centro de equinoterapia.

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