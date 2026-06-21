La razón por la que Gissella Gallardo asegura que no volverá con Mauricio Pinilla: "Fue heavy darme cuenta..."

21 jun. 2026 - 18:11 hrs.

Gissella Gallardo se sinceró sobre su actual relación con Mauricio Pinilla y explicó por qué ya no contempla una nueva reconciliación con el exfutbolista, pese a la cercanía que mantienen como padres de sus hijos.

En conversación con La Hora, la periodista abordó el complejo proceso que vivieron tras su separación y también el apoyo que le brindó a Pinilla durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

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Según relató, cuando el exseleccionado nacional enfrentó problemas de salud y comenzó un tratamiento, decidió acompañarlo sin dudar, principalmente por el vínculo familiar que construyeron durante años.

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Gissella Gallardo descarta volver con Mauricio Pinilla

"Pasa lo del tema de su tratamiento, que él me pide ayuda. Y en ningún momento se la iba a negar. Es el papá de mis hijos, habíamos hecho una vida juntos. He vivido más con él que con mis papás", señaló.

Sin embargo, aclaró que actualmente el cariño que siente por Pinilla es distinto al que existía durante su relación de pareja. "Yo lo quiero muchísimo, lo adoro hoy día, pero de una manera distinta", explicó.

Gallardo también reflexionó sobre el momento en que comprendió que sus sentimientos habían cambiado definitivamente.

"En ese momento no me había dado cuenta que lo había dejado de amar como hombre. Yo dije 'no más' y no más. Fue heavy darme cuenta de que después de tantos años uno es capaz de dejar de amar a una persona que pensaste que ibas a amar toda tu vida", confesó.

Finalmente, al ser consultada sobre una eventual reconciliación, fue categórica en descartar esa posibilidad. "No, es que es imposible ya. Es imposible porque cuando ya dejas de amar a una persona, de admirarlo, de verte con esa persona, siento yo que es imposible", concluyó.

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