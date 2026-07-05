La firme reacción de Gissella Gallardo ante comentarios sobre su "tristeza" por el quiebre con Pinilla

05 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Poco después de confirmarse la separación de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla, el exfutbolista hizo público su romance con la modelo Paula Henríquez.

En una reciente publicación de la periodista, algunos seguidores afirmaron que luce afligida por esta situación, pero ella misma se encargó de aclarar cómo se siente.

Reacción de Gissella Gallardo a comentarios sobre su quiebre

Gissella Gallardo posó con un look otoñal para una serie de fotos que compartió en Instagram, con las que se ganó los elogios de sus fans. Sin embargo, algunos de ellos dijeron que lucía afectada por lo de su exmarido.

"Se ve que estás triste por la noticia de Pinilla, pero deja eso, que vuele. Él fue malo contigo y tú siempre una gran mujer", escribió un internauta. "¡Nooo, extra superado!", respondió tajante la comunicadora.

Instagram @gissepaz

No es la primera vez que Gallardo afirma que se encuentra tranquila respecto a este tema; ya que días atrás incluso le deseó lo mejor a Pinilla con su nueva pareja.

"Es muy bonita. Ojalá sea muy feliz Mauricio, se lo merece", dijo en el show de farándula en el que es panelista, reseñó Cooperativa.cl.

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