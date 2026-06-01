Gissella Gallardo reflexiona sobre viaje que realizaría con su padre: "La vida no nos permitió vivirlo"

01 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Gissella Gallardo realizó un viaje a Miami que le trajo sentimientos encontrados. Mientras disfruta de la primavera en Estados Unidos, el recuerdo de su fallecido padre se hizo presente porque era un destino al que querían ir juntos.

Cabe recordar que Jaime Gallardo falleció el 5 de enero de 2023 a los 68 años, producto de un agresivo cáncer. Su hija se despidió de él en redes sociales al señalar que "mi ángel ha partido al cielo. Papito todopoderoso simplemente gracias".

La comentarista de televisión viajó a Miami con sus hijos y se la vio disfrutando de la noche con amigas cerca del mar. Sin embargo, se dio un tiempo para reflexionar sobre la ausencia de su padre y el lazo que la une con él pese a que ya no está.

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"Miami me hace bien. Tiene algo que me abraza el alma y me conecta contigo, papito. Este era un viaje prometido... un viaje pendiente que teníamos. La vida no nos permitió vivirlo, y eso siempre me va a doler un poquito", comenzó.

Y agregó que "hoy estoy acá por ti. En familia, juntos, como tú lo habrías querido. Sintiéndote en cada momento, en cada risa, en cada recuerdo, en cada lugar, imaginándote junto a nosotros, como muchas veces lo hicimos".

En este sentido recalcó que Jaime Gallardo sigue junto a ellos.

"Aunque tu lugar se extrañe siempre, de alguna forma estás aquí con nosotros. Viva Miami... y viva este amor que sigue intacto, incluso a través de todo", cerró.

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