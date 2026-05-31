"Él a mí no me cerró su billetera": Claudia Schmidt responde a querella criminal de Leonardo Farkas

31 may. 2026 - 16:00 hrs.

Este fin de semana, una de las noticias que se llevaron todos los focos del espectáculo fue la querella criminal que interpondrá Leonardo Farkas en contra de Claudia Schmidt.

Precisamente, el empresario nacional acusó que él ayudó a la modelo con sus problemas financieros, pero una vez cortó la entrega de dinero, ella se dedicó a difamar e injuriar a su familia en programas de farándula.

Ante tal acusación, Claudia decidió subir videos a sus historias de Instagram donde se refirió a esta querella en su contra.

Claudia Schmidt responde a Leonardo Farkas

"Hay muchas personas que están preocupadas por esta querella criminal y la verdad es que quiero que sepan que yo estoy muy tranquila", partió diciendo, y agregó que "todo lo que he dicho lo voy a mantener porque son vivencias personales".



En esa línea, expresó que "quiero decir que este comunicado que hizo este caballero parecía la cuenta pública, increíble. Quiero decirles que nunca nos ayudó, sino que siempre nos dijo que todo lo que nos dio eran regalos. Así como le ha regalado a la turno de ahora, a la que fue a visitarlo a Italia".

Enseguida, Claudia explicó que "en aquel minuto él me dio un sobre que hizo que nosotros tuviésemos este quiebre tan polémico, porque fue un sobre lleno de miles de dólares, lo cual me pidió que no se lo dijera a mi marido".

"Al recibir este sobre lleno de dinero, yo de forma inmediata voy y le comento a John (su esposo) lo que estaba sucediendo. Quiero aclarar que él a mí no me cerró su billetera, yo se la cerré a él. Esa fue la instancia donde yo dije 'hasta acá llegamos'", aseguró.

Finalmente, afirmó que "no puedo entender en qué cabeza cabe entregarle un sobre con miles de dólares a la mujer de tu amigo y pedirle que no le diga nada, cuando siempre los regalos eran para la familia completa. Sospechoso".

Mira los descargos de Claudia Schmidt

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