La Carlita se prepara desde ya para su boda con retoque: "Yo al matri llego sin ningún..."

31 may. 2026 - 18:00 hrs.

Faltan ocho meses para que la Carlita de TikTok celebre su matrimonio con el cantante Matt Hunter, pero se está preparando desde ya para llegar impecable a ese día.

La pareja anunció que la boda está pautada para el 16 de enero 2027, justo un año después de la cirugía estética de la tiktoker, quien pasó recientemente por un centro médico para otro retoque.

El retoque de la Carlita con miras a su matrimonio

Carla Inostroza compartió con sus seguidores de Instagram algunas imágenes de su visita a una clínica donde se hizo por primera vez la depilación láser en cierta parte de su cuerpo.

"Hoy me voy a depilar el...", escribió. "Empezaron los preparativos para el matrimonio", agregó en otra historia, donde mostró que el procedimiento inició en las axilas.

Instagram @c4rliita

"Porque yo al matri llego sin ningún pelo", afirmó en una siguiente publicación, una imagen suya en la camilla junto a una especialista trabajando en sus rodillas. Finalmente, apareció en un ascensor para contar la parte más íntima de su experiencia.

"Bueno, fue una experiencia... súper peluda", concluyó con humor.

Instagram @c4rliita

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