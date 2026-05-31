"Por si acaso...": Camila Andrade aclara confusa situación por supuesta foto con su nueva pareja
Durante esta semana, Camila Andrade sorprendió a sus seguidores y seguidoras al confirmar que había encontrado el amor una vez más.
"Viviendo un amor correspondido, maduro y privado", contestó a una seguidora, dejando en claro que en esta ocasión no planea exponer demasiado su nueva relación.
Sin embargo, esto se prestó para una confusión, ya que tras confirmar su nuevo romance, Camila subió unas fotos de vacaciones familiares en Arauco, y en una de ellas aparecía con un misterioso hombre que fue asociado de inmediato como su nueva pareja.
Camila Andrade aclara confusión
Precisamente, en la fotografía se veía a Camila al lado del hombre y dándole un beso en la mejilla; por lo mismo, sus seguidoras la comenzaron a felicitar.
"Ahí es Cami, lo encontraste"; "Te felicito, Camila, guapísimo tu pololo"; "Por fin alguien guapo, Cami" y "Qué lindo pololo y linda polola", fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo penquista.
No obstante, se preocupó de contestar todos los mensajes y aclarar que no se trataba de su nueva pareja, sino que era un familiar muy cercano. "Es mi hermano, por si acaso", afirmó a las usuarias, quienes se tomaron la situación con risas.
Leer más de