"Un amor correspondido": La fotografía con la que Camila Andrade confirmó su nuevo romance

30 may. 2026 - 17:47 hrs.

El año pasado fue muy complejo para Camila Andrade, quien tuvo que lidiar con los problemas que le trajo su relación con Francisco Kaminski.

En medio de toda esta compleja situación, la modelo penquista sufrió la muerte de su padre, hecho que la dejó muy afectada y alejada de las redes sociales por un tiempo. Sin embargo, en las últimas semanas ha retomado su actividad habitual e interactuando con sus seguidoras.

Precisamente, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Camila admitió que se encuentra en pareja desde hace unos meses.

Camila Andrade admite que está en pareja

En esta dinámica de redes sociales, una usuaria preguntó: "¿Estás en pareja, Cami?", a lo que ella fue muy sincera y no dejó ninguna duda.

"Sí, hace meses. Muy feliz y muy tranquila. Viviendo un amor correspondido, maduro y privado", expresó, dejando de fondo una selfie en la que aparece ella y su nuevo amor.

Instagram

De todas formas, la modelo aún no revela de quién se trata y al parecer busca mantener este romance lo más privado posible.

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