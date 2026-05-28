Antonella Ríos muestra cómo quedó su silueta tras cirugía estética: Redujo más de 13 centímetros de cintura

28 may. 2026 - 13:20 hrs.

Antonella Ríos sentía que debido al ejercicio su cuerpo había tomado una forma "muy cuadrada", por eso se puso en manos de dos cirujanas quienes le aplicaron dos técnicas que redujeron su cintura en más de 13 centímetros.

La actriz protagonizó un video en el que enseña su silueta antes y después de la operación practicada por las doctoras Javiera Ramírez y Angélica Maydana.

Antonella Ríos antes y después de su cirugía estética

"Increíble el cambio que logró nuestra paciente luego de su cirugía. Pasamos de 77 cm de cintura a 63,5 cm", escribieron las especialistas en un post de Instagram, donde refieren los procedimientos que le hicieron a Antonella Ríos.

En un video anterior las especialistas explicaron que la nueva figura de Antonella se logró gracias a una lipoescultura vaser en su cintura y una remodelación costal en su espalda.

Según el portal de la clínica donde se operó Ríos, este último procedimiento consiste en realizar "fracturas parciales de las costillas" para dejarlas más anguladas "y como resultado se obtiene más cintura".

"Extraordinario"; "Woow"; "Se ve un cuerpo muy bonito", escribieron algunos internautas en reacción.

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