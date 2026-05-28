"Estoy enamorada de ti": Diana le confesará a Clemente la razón de su ruptura en el capítulo 305 de EJDO
En el avance del capítulo 305 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le insistirá a Diana (Nicole Espinoza) para que se vaya a Valdivia lo antes posible. Luis Emilio (Alejandro Trejo) podría salir de la cárcel y ponerla en riesgo.
Ella descartará esa opción: "Nosotros ya no tenemos planes con el Gabo, así que, por favor, no insistas más".
No habrá viaje para Diana
Esto lo desconcertará porque, hasta lo que sabía, era una decisión más que tomada con Gabriel (Matías Oviedo). ¿Pasó algo que ignora?Ir a la siguiente nota
"Con el Gabo no nos vamos a ir a Valdivia ni a ningún otro lugar. Nosotros terminamos", le responderá Diana y él insistirá en conocer las razones.
"¿De verdad me vas a hacer esa pregunta? O sea, tú sabes, porque no podía seguir con él si estoy enamorada de ti", aclarará la terapeuta, abriendo la posibilidad a una reconciliación con el padre de Olivia (Violeta Silva).Ve el capítulo en