"Está traficando": Raúl revelará a Karina las serias sospechas sobre su padre en el capítulo 305 de EJDO

27 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 305 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) estará sorprendida por la pelea entre su tío y su padre y querrá explicaciones.

Raúl (César Caillet) se sentará con su sobrina para explicarle una situación grave: "Este pastel está traficando".

Karina le preguntará a Christian (Juan José Gurruchaga) por estas acusaciones, las que el galerista negará por completo.

El Jardín de Olivia / Mega

Las acusaciones de una hermana

Guerrero le hablará a la joven de las sospechas de Silvia, hermana de Christian, sobre el abrupto cambio financiero que él tuvo en los últimos meses.

"Tu papá, hasta hace un par de meses atrás no tenía ni siquiera para pagar el arriendo y resulta que ahora, de un día para otro, tiene una cantidad absurda de dinero. Tiene plata para pagar todas sus deudas, se da la vida de los ricos y famosos", afirmará, sin embargo, no cuenta con ninguna prueba más allá de este testimonio.