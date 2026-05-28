Prisión para el asistente de Matthew Perry: ¿Quién es Kenneth Iwamasa y por qué lo condenaron?

28 may. 2026 - 14:30 hrs.

El 28 de octubre de 2023, el mundo del espectáculo internacional se estremeció por la muerte del actor Matthew Perry, el recordado Chandler de la icónica serie de televisión "Friends".

Más de dos años después, el asistente personal del artista, Kenneth Iwamasa, recibió una condena de tres años y cinco meses de prisión, dos años de libertad condicional y una multa de 10 mil dólares.

¿Quién es Kenneth Iwamasa?

Según Los Ángeles Times, Imawasa conocía a Matthew desde 1992 y se convirtió en su asistente personal desde 2022. El hombre de 61 años convivía con la estrella de televisión y obtenía un salario mensual de 150 mil dólares.

Fue su confidente, su "médico" sin licencia y la última persona en ver al actor antes de su muerte. En el año 2024 se declaró culpable de distribuir ketamina y proporcionarle la sustancia repetidamente al artista. También confesó haber sido él quien inyectó las dosis que acabaron con su vida.

¿Por qué condenaron al asistente de Matthew Perry?

Matthew Perry batalló durante años con sus adicciones al alcohol y las drogas, algo que incluso confesó en un libro que publicó un año antes de su muerte. Sin embargo, su asistente personal siguió suministrándole fármacos.

"Usted estaba al tanto de su lucha contra la adicción. Su conducta fue imprudente, no solo el día de su muerte, sino también en los días previos", dijo la jueza Sherilyn Peace Garnett antes de dictar la sentencia contra Iwamasa, reseña CNN.

Sin embargo, no estuvo de acuerdo con los fiscales, quienes intentaron acusarlo también de abusar de su posición de confianza, algo que habría aumentado su sentencia. "No hay pruebas contundentes de que actuara con mala intención, aunque algunos discrepen", concluyó la jueza.

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