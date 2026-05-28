Nelson Mauri se somete a nueva intervención estética: Mostró el antes y después de "manito de gato"

28 may. 2026 - 08:30 hrs.

Nelson Mauricio Pacheco sorprendió en redes sociales al mostrar los resultados de un nuevo procedimiento estético al que se sometió.

Hace algunas semanas, el bailarín se tomó la portada de los principales sitios de Internet con su renovado cambio de look con cabello largo. En la ocasión, expresó que "me estoy empoderando un poco más de cómo realmente me siento".

La nueva intervención estética de Nelson Mauri

En ese contexto, el exparticipante de "Rojo" compartió en su cuenta de Instagram una nueva "manito de gato".

"Estaba súper nervios@, pero el doctor y su equipo se portaron 10/10. ¡Estoy súper feliz!", expresó en sus historias.

"Gracias a ustedes que me han dado fuerzas para seguir encontrándome", complementó.

Tras ello, mencionó tener moretones, "pero a 4 días de mi cirugía estoy muy conforme con el resultado".

Instagram @nelson.mauriofficial

El antes y después de Nelson Mauri

Mientras que en una segunda historia, Nelson Mauri mostró el antes y después de la armonización facial a la que se sometió con el doctor Rodrigo Cifuentes.

Instagram @nelson.mauriofficial

Más tarde, el también influencer compartió en un reel con todo el proceso de su intervención, donde detalló que buscó una "mirada más elevada, efecto lifting natural, ojos visualmente grandes, rostro más descansado y rejuvenecido, y un acabado elegante y sutil".

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